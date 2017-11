Oud-MVP Rose last pauze in bij Cavs en heroverweegt toekomst in NBA

De 29-jarige Rose wordt al jaren achtervolgd door blessures en speelde ook dit seizoen pas zeven van de achttien wedstrijden voor de verliezend finalist van het voorbije NBA-seizoen.

In 2011 werd de point guard in dienst van Chicago Bulls nog verkozen tot meest waardevolle speler van de NBA, maar sindsdien stond hij regelmatig aan de kant met uiteenlopende blessures.

Dat begint nu zijn tol te eisen bij Rose, verklapt een bron binnen Cleveland Cavaliers aan ESPN. "Hij is het zat om constant maar iets te mankeren. Dat begint hem mentaal op te breken."

Door alle frustraties over die fysieke ongemakken, die hem sinds de play-offs van 2012 in bijna de helft van de wedstrijd aan de kant hielden, begint Rose te twijfelen of hij het nog wel op kan brengen om door te gaan.

James

Cavaliers-coach Tyronn Lue hoopt niettemin dat hij Rose binnenkort weer kan verwelkomen bij de ploeg uit Ohio. "Maar ik zet er geen druk achter, ik wil dat hij zijn tijd neemt. Hij moet zelf die beslissing nemen, maar moet wel weten dat wij allemaal achter hem staan. Ik wens hem het allerbeste, maar verwacht hem uiteindelijk wel weer terug."

Ook sterspeler LeBron James hoopt binnenkort weer op het veld te staan met Rose, maar zou zich er ook bij neerleggen als zijn teamgenoot besluit te stoppen. "Wij willen allemaal het beste voor hem, wat hij ook beslist."

"Uiteindelijk gaat er niets boven persoonlijk geluk en wij weten ook wel wat hij allemaal te verduren heeft gehad qua blessures. We hopen natuurlijk dat dit niet het einde is, maar als het wel zo is, dan hopen we dat hij gelukkig is met zijn beslissing."

Rose maakte afgelopen zomer de overstap van New York Knicks, waar hij slechts één jaar onder contract stond. Tussen 2008 en 2016 speelde de in Chicago geboren point guard voor de Bulls. In 2011 werd hij uitgeroepen tot MVP en mocht hij meedoen aan de All-Star Game, net als in 2010 en 2012.

De Cavs, de afgelopen drie seizoenen finalist, kende dit jaar een bijzonder matige competitiestart. De ploeg uit Cleveland staat nu 'slechts' derde in de Eastern Conference met twaalf overwinningen en zeven nederlagen.