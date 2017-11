Nederlandse hockeyvrouwen zonder tegengoals naar finale World League

Daardoor wacht zondag een finale tegen gastland Nieuw-Zeeland. In de groepsfase had de Nederlandse ploeg van bondscoach Alyson Annan al gewonnen van de 'Black Sticks'.

Voor de World League-winnaar van 2013 was het al de achttiende overwinning op rij. Die zegereeks begon na de 1-0 nederlaag in een oefenwedstrijd van eind juli tegen België, kort voor het gewonnen EK in eigen land.

In de openingswedstrijd van het finaletoernooi van de World League in Auckland liet Oranje de Nieuw-Zeeland al kansloos met 4-0. Daarna werd er ook gewonnen van de Verenigde Staten (2-0), Zuid-Korea (3-0) en in de kwartfinales van China (4-0).

Zaterdag volgde bij de laatste vier een tweede ontmoeting met de Zuid-Koreanen, die opnieuw weinig in te brengen hadden tegen de ongenaakbare Nederlandse equipe. De goals kwamen op naam van Maartje Krekelaar en Laurien Leurink.

Leeg doel

Al na zes minuten mocht Nederland voor de eerste keer juichen. Na een combinatie tussen Marloes Keetels en Xan de Waard schoot Krekelaar vanuit de lucht de openingstreffer binnen voor Oranje.

Aan het begin van het tweede kwart legde Malou Pheninckx de bal vanaf rechts op een presenteerblaadje klaar voor Leurink, die de bal alleen nog maar in het lege Koreaanse doel hoefde te mikken.

In de tweede helft bleef de Europees en wereldkampioen de bovenliggende partij, maar gescoord werd er niet meer in Auckland. Zo trok Oranje de winst overtuigend over de streep tegen Zuid-Korea.

Zondag om 8.15 uur staat Nederland in de finale tegenover gastland Nieuw-Zeeland. De strijd om het brons gaat tussen Zuid-Korea en Engeland.