Bolt ontvangt prestigieuze Presidential Award van atletiekfederatie IAAF

"Deze prijs betekent heel veel voor me", jubelde de achtvoudig olympisch kampioen, die dit jaar tijdens de WK een punt achter zijn loopbaan zette. "Het laat de jongere generatie zien dat met hard werken en toewijding alles mogelijk is."

Bolt was zelf niet aanwezig bij het gala in Monaco, maar sprak de aanwezigen via een videoverbinding toe nadat hij de prestigieuze onderscheiding in ontvangst had genomen.

Naast acht olympische titels won de 31-jarige Bolt in zijn carrière elf gouden medailles, twee zilveren en een bronzen plak bij de WK. Ook bezit hij sinds 2009 de wereldrecords op de 100 meter (9,58 seconden) en 200 meter (19,19) en werd hij zes keer verkozen tot beste atleet van de wereld (2008, 2009, 2011, 2012, 2013 en 2016).

Bij zijn afscheid op de WK in Londen stelde Bolt teleur met 'slechts' brons op de 100 meter, waarna hij tot overmaat van ramp in de finale van de 4x100 meter met de Jamaicaanse estafetteploeg geblesseerd raakte.

Thiam

Hoogspringer Mutaz Essa Barshim uit Qatar en de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam werden op het gala uitgeroepen tot beste atleten van het jaar.

De 26-jarige Barshim veroverde in Londen de wereldtitel door als enige over een hoogte van 2,35 meter te springen. De Qatarees was ook de beste in de Diamond League en wist dit jaar twee keer over 2,40 meter te springen.

Thiam domineert al een jaar lang de meerkamp. De 23-jarige Belgische pakte vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch goud. Dit seizoen schreef ze de Europese indoortitel in Belgrado en de wereldtitel in Londen op haar naam. Tussendoor won Thiam ook de prestigieuze meerkamp van Götzis met meer dan 7000 punten.

Schippers

Dafne Schippers, die in Londen haar wereldtitel prolongeerde op de 200 meter en brons pakte op de 100 meter, behoorde niet tot de genomineerden.

De 25-jarige Utrechtse werd in 2014 en 2015 verkozen tot Europees atlete van het jaar, maar werd nog nooit uitgeroepen tot beste atlete ter wereld.