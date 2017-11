Basketballers geven visitekaartje af met 'geweldige zege' op Kroatië

"Ik denk dat we als team wel ons visitekaartje hebben afgegeven", glimlachte center Henk Norel, die al jaren in de sterke Spaanse competitie speelt, na de 68-61 overwinning van Oranje in gesprek met NUsport.

"Dit is natuurlijk geweldig, winnen van een topteam. Het klopt dat Kroatië hier niet met zijn beste ploeg was, hun Euroleague- en NBA-spelers deden niet mee, maar dit is een grote zege en goede stap voor ons."

Het verschil op de wereldranglijst - Nederland staat 46e terwijl Kroatië de nummer acht is - was geen moment terug te zien in Almere. Dat kwam doordat de kwartfinalist van de Olympische Spelen van 2016 niet kon beschikken over zijn beste basketballers, maar ook doordat Oranje met veel vertrouwen speelde.

"Ze noemen dit een stunt. Maar als je eerlijk bent, dan waren we het betere team vandaag", aldus aanvoerder Worthy de Jong, al jaren een vaste waarde in Oranje.

"Iedereen sprak voor het duel vanuit het perspectief dat wij voor een verrassing konden gaan zorgen. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, dan was deze zege geen verrassing. Mensen mogen dat weten, we moeten niet zo negatief zijn in Nederland."

Wegbezuinigen

Lange tijd hing zo'n negatieve sfeer rond het Nederlands mannenteam. Vijf jaar geleden wilde de basketbalbond zijn vlaggenschip zelfs wegbezuinigen. Een groep oud-internationals, verenigd in de stichting Nederlands Mannen Team (NMT), nam de organisatie van de ploeg over en dat leidde in 2015 al tot de eerste EK-deelname sinds 1989.

Perfect is het zeker nog niet - zo is het NMT nog altijd op zoek naar extra sponsoren om de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren optimaal te kunnen ondersteunen - maar de uitverkochte Topsporthal vrijdagavond in Almere was voor de spelers een bijna net zo'n mooi teken als de overwinning.

"We hopen allemaal dat basketbal een beetje gaat leven in Nederland, maar zo te zien gaat het wel de goede kant op", wees Norel naar de volle tribunes.

Yannick Franke, die met 24 punten topscorer was van Oranje en met twaalf punten in de laatste vier minuten de zege over de streep trok, maakte na de wedstrijd geduldig tijd voor de tientallen handtekeningen- en fotojagers op het veld.

"Ik vind het supermooi dat de mensen massaal naar Almere zijn gekomen om ons te steunen en heel blij zijn met deze overwinning", stelde Franke. "Het was een prachtige sfeer in een uitverkochte hal. Ik kan me niet herinneren wanneer dat voor het laatst is gebeurd hier in Almere", vulde De Jong aan.

Roemenië

Toch besefte de captain van Oranje ook dat zijn team nog een heel lange weg te gaan heeft voordat er überhaupt over de eerste WK-plaatsing sinds 1986 gesproken kan worden. Nederland moet in de komende anderhalf jaar verdeeld over twee kwalificatiefases nog elf wedstrijden spelen voordat er duidelijkheid is over deelname in China in 2019.

"Deze overwinning betekent nog helemaal niks", zei De Jong. "Dit is mooi op dit moment en we nemen het mee, maar we moeten er zondag weer klaar voor zijn."

Dan speelt het team van Van Helfteren na een lange reis naar Cluj de tweede wedstrijd in groep D tegen Roemenië.

"Als we daar ook winnen, kunnen we echt zeggen dat we een goede uitgangspositie hebben", aldus Franke. "WK-kwalificatie zou heel gaaf zijn, maar het is nog wat vroeg om het daar over te hebben. Al was dit wel een heel goede start."