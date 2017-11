Basketballers stunten tegen topland Kroatië in WK-kwalificatie

Kroatië is traditioneel een grootmacht in het Europese basketbal en momenteel de nummer acht van de wereldranglijst. Nederland staat 46e op de mondiale ranking.

Oranje, dat zich afgelopen zomer via een pre-kwalificatie plaatste voor deze eerste poulefase, speelt zondag op bezoek bij Roemenië zijn tweede wedstrijd in groep D. Volgend jaar februari volgen uitduels met Italië en Kroatië en de groepsfase wordt eind juni, begin juli afgesloten in Groningen met wedstrijden tegen Roemenië en Italië.

De beste drie ploegen uit de groep plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde, waarin de resultaten uit de eerste poulefase worden meegenomen. De top drie uit die groep van zes ploegen mag naar het WK van 2019 in China.

Nederland, dat in 2015 voor het eerst in 26 jaar meedeed aan een EK, mocht slechts één keer uitkomen op een WK. In 1986 strandde de ploeg in de groepsfase.

Bijna uitverkocht

Omdat de internationale basketbalbond FIBA nieuwe kwalificatieperiodes tijdens het clubseizoen heeft ingesteld, moest Kroatië het zonder zijn NBA-spelers doen. Bondscoach Ivica Skelin, die in 2014 het Groningse Donar naar de Nederlandse titel leidde, deed ook amper beroep op Kroaten die in topcompetities als die van Spanje, Italië en Duitsland spelen.

Gesteund door een bijna uitverkochte Topsporthal in Almere draaide het Nederlands team vrijdagavond direct de duimschroeven aan. Het duurde 5 minuten en 5 seconden voordat de Kroaten hun eerste score aantekenden, waardoor de thuisploeg een vroege voorsprong pakte (8-3). De bezoekers kwamen nog wel terug tot 8-9, maar na de eerste tien minuten leidde Nederland met 18-13.

Ook in het tweede kwart speelde Kroatië niet als een mondiaal toptienland, terwijl Oranje goed bleef verdedigen. Na een fraaie 'no look-pass' van Charlon Kloof voor een lay-up van Yannick Franke was het verschil zelfs elf (33-22), maar in de laatste drie minuten van de helft werd Oranje slordig. De Kroaten konden vooral door elf punten van de 2.03 meter lange Zeljko Sakic rusten bij een achterstand van slechts twee punten (33-31).

Scorebord

Het derde kwart toonde hetzelfde beeld als het begin van de eerste helft. Oranje sloeg mede door twee puntgave schoten van Franke een gaatje (41-33), maar Kroatië bleef aan de hand van Filip Kruslin (negentien punten in de wedstrijd) bij. Met nog tien minuten te gaan stond er 50-48 op het scorebord.

Het bleef ook in de slotfase meer spannend dan goed in Almere, niet in de laatste plaats door de vele persoonlijke fouten die gefloten werden door de scheidsrechters. Nederland maakte pas na ruim vijf minuten zijn eerste punten van het laatste kwart, maar ook de gasten wisten de bal amper nog in de basket te krijgen.

Het was topscorer Franke (24 punten in totaal) die met twaalf punten in de laatste vier minuten het vonnis velde over Kroatië, waardoor Nederland met een zeer knappe zege op zak naar Roemenië af kan reizen.