Van Barneveld onderuit in eerste ronde Players Championship Finals

De 50-jarige Van Barneveld plaatste tegen de Engelsman in de openingsleg de eerste break, maar zag White in de zesde leg langszij komen. De Engelsman miste in de tiende leg twee wedstrijdpijlen, maar een leg later was het alsnog raak.

Vorig jaar haalde 'Barney' nog de kwartfinale van de Players Championship Finales, dat wordt gezien als een graadmeter voor de vorm tijdens het WK. Daarin hij verloor van Michael van Gerwen.

Eerder op vrijdag schaarde Jermaine Wattimena zich wel bij de laatste 32 in het Engelse Minehead, door met 6-0 te winnen van Keegan Brown. Benito van de Pas verloor in de openingsronde met 6-3 van Stephen Bunting, Christian Kist ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Simon Whitlock.

Van Gerwen

Later op de avond komen onder meer de Nederlanders Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en Jelle Klaasen nog in actie. In totaal hadden elf landgenoten zich geplaatst voor dit toernooi.

De Players Championship Finals is een prestigieus toernooi waar de top 64 van de 'Order of Merit', de officiële wereldranglijst van de PDC, aan mag deelnemen. De winnaar verdient een cheque van 100.000 pond.

Haast vanzelfsprekend is Michael van Gerwen de titelverdediger in de Players Championship. ‘Mighty Mike’ eiste vorig jaar in Minehead de eindzege op door Dave Chisnall met 11-3 te verslaan in de finale.