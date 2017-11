Brunel vierde in tweede etappe, Mapfre grijpt leiding in Volvo Ocean Race

Schipper Bouwe Bekking van het Nederlandse Team Brunel moest ook Dongfeng en Team Vestas voor zich dulden. De vloot van zeven jachten was op zondag 5 november in Lissabon van start gegaan.

"We zijn natuurlijk toch wel een heel klein beetje teleurgesteld. Zeker met de vierde plaats, want we zaten er erg goed bij", regeerde Bekking. "We zaten in de buurt bij de boten voor ons. Het zag er allemaal goed uit en dan zeilen ze toch nog weg van je. Dat is erg jammer."

De ervaren schipper zag desondanks vooruitgang. "Overall hebben we ons een heel stuk verbeterd ten opzichte van de vorige etappe van Alicante naar Lissabon. We zien een hoop pluspunten terug. We weten dat we bij heel veel wind, dus als de snelheden boven de 23/24 knopen liggen, op de een of andere manier nog iets missen. Daar gaan we hier in Kaapstad naar kijken."

Team AkzoNobel, met schipper Simeon Tienpont, moet nog binnenkomen. De tweede Nederlandse boot ligt vijfde met nog ruim 200 zeemijl te gaan richting de Zuid-Afrikaanse kust.

Klassement

Mapfre-schipper Xabi Fernandez en zijn bemanning kwamen na 7000 zeemijl (circa 13.000 km) als eerste boot over de finish in Kaapstad, nadat zij in de eerste korte etappe tussen Alicante en Lissabon als tweede geëindigd waren achter Team Vestas.

Met de triomf in Zuid-Afrika neemt de Spaanse ploeg de leiding in het klassement over. De derde etappe naar Melbourne in Australië start op 10 december.