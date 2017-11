Meerkampster Broersen maanden aan de kant door gescheurde kruisband

De 27-jarige Broersen liep de zware blessure op bij een valpartij op de training.

"Ik viel bij een horde en klapte redelijk hard op de grond. Het leek in eerste instantie redelijk te gaan, maar tot dinsdag ging het niet meer vooruit en dus heb ik een MRI-scan laten maken. Daaruit bleek dat mijn achterste kruisband volledig is afgescheurd", vertelt Broersen vrijdag op Facebook.

Het is nog niet duidelijk of de nummer vier van de WK 2015 geopereerd moet worden. "Ik moet eerst acht weken revalideren en optrainen om het bloed en vocht uit mijn knie te krijgen. Daarna volgt een nieuwe MRI-scan en dan moeten we beslissen of een operatie noodzakelijk is."

Broersen mist door haar blessure hoogstwaarschijnlijk de WK indoor, die van 1 tot en met 4 maart 2018 in Birmingham gehouden worden. Ook deelname aan de EK in augustus in Berlijn lijkt onzeker. "Of ik geopereerd moet worden of niet, het herstel zal lang duren. Het is een nachtmerrie. Maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de baan te staan."

Olympische Spelen

De Hoornse had in haar loopbaan al veel vaker te maken met blessureleed. Bij de WK van afgelopen zomer in Londen staakte ze de zevenkamp vanwege een hamstringkwetsuur. Landgenote Anouk Vetter pakte brons in de Britse hoofdstad.

Broersen deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2012 werd ze twaalfde in Londen en vier jaar later eindigde ze in Rio de Janeiro als dertiende.