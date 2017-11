Hockeysters in eventuele finale World League tegen gastland Nieuw-Zeeland

De enige treffer voor de 'Black Sticks' viel pas in het laatste kwart. Olivia Merry schoot raak vanuit een strafcorner en hielp Nieuw-Zeeland daarmee naar de finale van het prestigieuze toernooi in Auckland.

Zaterdagochtend volgt de andere halve finale, waarin Oranje het opneemt tegen Zuid-Korea. In de groepsfase werden de Aziaten al met 3-0 opzijgezet door de equipe van bondscoach Alyson Annan, die na drie wedstrijden in de poule en na de kwartfinale tegen China nog zonder tegengoals is.

Mocht Nederland de finale halen, dan treft het opnieuw een bekende tegenstander. In de openingswedstrijd van het toernooi had het gastland nauwelijks iets in te brengen tegen de Europees en wereldkampioen (4-0).

Vier jaar geleden won Oranje de eerste editie van de World League. Twee jaar geleden ging het goud naar gastland Argentinië. Nederland werd toen vijfde in Rosario.