Russische dopingzondaars ook niet welkom bij wereldbeker skeleton

De internationale bob- en skeletonbond IBSF heeft hen, samen met landgenoten Mariia Orlova en Olga Potylitsyna, voorlopig geschorst.

Het internationaal olympisch comité (IOC) had het viertal eerder deze week al voor het leven deelname aan de Olympische Winterspelen ontzegd vanwege dopinggebruik.

Een disciplinaire commissie van het IOC vond dopingsporen bij hertesten van de urinemonsters van een aantal Russische deelnemers aan de Winterspelen van Sochi in 2014.

De verwachting is dat de atleten hun schorsing aanvechten bij sporttribunaal CAS, maar in afwachting daarvan houdt de IBSF ze aan de kant. Tretiakov (goud) en Nikitina (brons) waren medaillewinnaars bij de Spelen van 2014 in eigen land.

Ontbreken bewijs

De internationale skifederatie FIS besloot eerder deze week nog zes door het IOC voor het leven verbannen Russische langlaufers wel toe te laten tot de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen, vrijdag in het Finse Kuusamo.

De FIS beroept zich op het ontbreken van informatie en bewijs. Onder de geschorsten is de olympisch kampioen Alexander Legkov, die sowieso niet zou starten in Finland.

Dopingnetwerk

Bij de Spelen in Sochi was er sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk. In het dopinglab werden dopingstalen verwisseld met 'schone' testen die ruim voor de Spelen werden afgenomen bij de Russische deelnemers.

Bij het toernooi in eigen land sloot Rusland het medailleklassement af op de eerste plaats. De Russen veroverden 33 medailles, waarvan dertien gouden.

Het IOC besluit op 5 december over deelname van Rusland aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Het uitvoerend comité zal een oordeel vellen op basis van een onderzoek dat geleid wordt door Samuel Schmid, een voormalig president van Zwitserland.