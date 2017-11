Handbalsters beleven goede generale voor WK met ruime oefenzege

Met rust leidde Oranje nog met 17-8, waarna de score in het tweede deel nog veel verder opliep.

De 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Italië maakt deel uit van de trainingsstage die de handbalsters deze week afwerken op Papendal. Op 2 december begint Oranje aan het WK in Leipzig tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea.

Tegen Italië konden de handbalsters veel zelfvertrouwen opdoen. In een uitverkocht Sportcentrum in Eindhoven kwamen bijna alle speelsters van Oranje tot scoren. Lois Abbingh nam maar liefst zeven treffers voor haar rekening, Estavana Polman was vijf keer trefzeker.

Danick Snelder, Martine Smeets en Angela Malestein scoorden alle drie vier keer en Laura van der Heijden drie keer. Snelders maakte het 41e en laatste doelpunt en bezorgde Oranje daarmee de grootste zege ooit op Italië.

Bondscoach Thomsen heeft al veertien speelsters geselecteerd voor het WK. Tijdens de stage vult ze haar ploeg met nog twee speelsters aan.

Nederland, dat nog nooit wereldkampioen werd, speelt in groep D verder tegen Duitsland, Servie, China en Kameroen. De nummer één tot en met vier gaan door naar de achtste finales. De eindstrijd is op 17 december in Hamburg.