Hockeysters overtuigend langs China in kwartfinale World League

Lidewij Welten, Marloes Keetels, Caia van Maasakker en Frédérique Matla maakten de Nederlandse doelpunten tegen China. Oranje is na vier wedstrijden nog altijd zonder tegengoals in Auckland.

Bij de laatste vier wacht de ploeg van Alyson Annan zaterdag een nieuwe ontmoeting met Zuid-Korea, waarvan Nederland in de laatste groepswedstrijd al met 3-0 won.

De Europees en wereldkampioen had zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales en stuitte daarin op de nummer laatst van de andere poule, China.

Nederland was in de groepsfase oppermachtig met overwinningen op achtereenvolgens gastland Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. China was niet opgewassen tegen Argentinië, Duitsland en Engeland.

Oranje heeft nu al zeventien wedstrijden op rij gewonnen. De laatste nederlaag dateert van eind juli tegen België (0-1), kort voor het gewonnen EK in eigen land.

Strafcorner

Oranje begon als torenhoge favoriet aan de honderdste interland van Xan de Waard en de ploeg van Annan nam in het eerste kwart al afstand van de Chinese vrouwen. Na vier minuten opende Welten de score op aangeven van Carlien Dirkse van den Heuvel.

Nog voor rust verdubbelde Keetels de marge uit een snel genomen vrije bal en in het vierde en laatste kwart schoten Van Maasakker (strafcorner) en Matla de 4-0 eindstand op het scorebord.

"We hebben weer de nul gehouden, daar zijn we erg blij mee'', zei Keetels. "In aanvallend opzicht waren we heel effectief. We zijn vol vertrouwen. Maar we staan pas in de halve finales, we willen meer."

Titelverdediger

Zuid-Korea, de volgende opponent van Oranje, had zich woensdag al voor de halve finales geplaatst door na shoot-outs verrassend af te rekenen met Duitsland. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3. De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen gastland Nieuw-Zeeland en Engeland.

Titelverdediger Argentinië strandde woensdag in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland. Vier jaar geleden won Nederland de eerste editie van de Hockey World League.