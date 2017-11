Miami Heat maakt na zestien duels einde aan zegereeks Boston Celtics

Mede dankzij 27 punten van Goran Dragic en een aantal driepunters van Dion Waiters in de slotminuten won Miami Heat met 104-98 van Boston Celtics.

De laatste nederlaag van de Celtics dateerde van 35 dagen geleden. De koploper van de Eastern Conference verloor op 18 oktober thuis van Milwaukee Bucks, nadat er ook al was verloren in de seizoensopener bij Cleveland Cavaliers.

Twee dagen later begon de zegereeks van Boston Celtics, die na die overwinning bij Philadelphia 76ers nog vijftien wedstrijden aanhield. Een late driepunter van Waiters maakte daar woensdag een einde aan in de AmericanAirlines Arena van Miami.

Boston keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan in Florida, maar wist zich zoals wel vaker dit seizoen terug te knokken in het vierde kwart. In de slotfase zag Heat-shooting guard Waiters zijn inzet via de ring, het bord en nogmaals de ring in het net belanden, waarmee hij het duel besliste namens Miami.

Trots

"Het was een mooie reeks, maar er moest natuurlijk een keer een einde aan komen", treurde Celtics-vedette Kyrie Irving, die bijval kreeg van zijn teamgenoot Al Horford. "Het komt hard aan, maar ik ben vooral trots op deze ploeg."

Irving, die afgelopen zomer overkwam van Cleveland Cavaliers, was twee dagen eerder nog goed voor liefst 47 punten in de gewonnen ontmoeting met Dallas Mavericks (102-110). Dat was vooralsnog de laatste overwinning van de Celtics.

Door het verlies in Miami slaagde de ploeg van coach Brad Stevens er niet in om het clubrecord van negentien zeges op rij uit het seizoen 2008/2009 te evenaren. Het NBA-record staat op naam van Los Angeles Lakers, dat 33 keer op rij won in 1971/1972.