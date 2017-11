Schippers blijft boos om 'laffe dopingbeschuldiging' oud-hockeyer Brinkman

Brinkman schreef vorige week in zijn column in De Telegraaf dat de prestaties van Schippers voer zijn voor twijfels. Hij zette onder meer zijn vraagtekens achter het snelle succes van de Nederlandse als sprintster na haar keuze om te stoppen als meerkampster.

Schippers reageerde direct furieus op Twitter en noemde de beschuldigingen van Brinkman "misselijkmakend". Hoewel Brinkman ontkent dat hij de wereldkampioene op de 200 meter daadwerkelijk beschuldigt van dopinggebruik, is Schippers een week later nog steeds woedend op de oud-topsporter.

"Het is heel makkelijk om met een paar woordjes in de krant iemand die iedere dag keihard werkt van dopinggebruik te beschuldigen. Dat is heel laf om te doen", zei Schippers woensdag bij de NOS.

Puistjes

Brinkman haalde in zijn column vorige week eveneens de puistjes aan in het gezicht van Schippers, een verschijnsel dat volgens de voormalig hockeyinternational (337 interlands) vaak in verband wordt gebracht met dopinggebruik.

"Beginnen over mijn huid en dat soort dingen is heel sneu", vindt Schippers, die in 2014 en 2015 werd uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. "Ik wil er verder niet te veel energie in steken. Ik heb het gelezen, erop gereageerd en toen heb ik het geprobeerd te laten voor wat het is."

Schippers prolongeerde in augustus bij de WK atletiek in Londen haar wereldtitel op de 200 meter, terwijl ze op de kortste sprintafstand brons veroverde.