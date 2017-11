Curlingmannen stellen WK-ticket veilig na knappe zege op Italië

Oranje is daardoor minimaal zeker van de zevende plaats in het eindklassement, genoeg voor deelname aan de mondiale titelstrijd.

Voor Nederland was het de vierde overwinning op het EK, waaronder eentje tegen regerend kampioen Zweden. Die prestaties zijn naast WK-deelname ook goed voor een plek op het olympisch kwalificatietoernooi voor de Winterspelen van 2022 in Peking.

Komende maand krijgt Oranje de kans zich te plaatsen voor de komende Winterspelen in februari 2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Tsjechische Pilsen doen acht landen mee die strijden om twee tickets. Een Nederlands curlingteam nam nog nooit deel aan de Olympische Spelen.

Verlenging

De zege op Italië kwam in de verlenging tot stand. 'Skip' Jaap van Dorp stootte in de laatste beurt twee stenen van de Italianen weg en zorgde zo voor de overwinning van 6-5.

Nederland deed in april van dit jaar, na een afwezigheid van 23 jaar, mee op het WK in Edmonton. Oranje eindigde als elfde in een poule van twaalf landenploegen.

Donderdag is in Sankt Gallen de laatste EK-wedstrijd van Nederland tegen Schotland. De eerste vier landen van de eindstand gaan door naar de halve finales. Oranje heeft een kleine kans nog als vierde te eindigen.