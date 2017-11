Schoofs in India direct uitgeschakeld op eerste WTA-toernooi sinds 2011

Het was voor de 29-jarige Schoofs haar eerste optreden in het hoofdtoernooi van een WTA-toernooi sinds 2011. Ze haalde toen als qualifier de kwartfinales in Luxemburg.

"Die dagen zitten erbij. Het was een goede wedstrijd vandaag", zo reageerde Schoofs na afloop via Twitter. "Maar ik ben nog steeds trots dat ik in oktober van Belinda Bencic won, die nu twee titels op een rij heeft veroverd."

Broady, de nummer 117 van de wereld, verloor vorige week nog van Arantxa Rus in de halve finales van het WTA-toernooi in Taipei. Schoofs staat 213e op de laatst uitgebracht mondiale ranking.