Directeur Coma spreekt van droomroute in jubileumeditie Dakar Rally

"Het wordt een historische editie", denkt de 41-jarige Coma, die de rally vijfmaal won bij de motoren. "We vieren onze veertigste verjaardag en het is een route om van te dromen. Dit is een reis die nog nooit is gemaakt door Zuid-Amerika."

De Dakar Rally keert volgend jaar terug naar Peru waar het vijf jaar niet is geweest. De deelnemers vertrekken vanuit de hoofdstad Lima en rijden zes etappes door het land.

De Peruaanse woestijn is daarmee terug van weggeweest. De coureurs wacht onder meer een zware etappe waarbij dertig kilometer lang over de duinen moeten worden gereden.

Eerder werd al bekend dat de Dakar Rally dit jaar door Peru, Bolivia en Argentinië voert. De rustdag in de Boliviaanse hoofdstad La Paz biedt de coureurs de mogelijkheid om te acclimatiseren. Met vijf etappes van ruim 3000 meter boven zeeniveau belooft de doorkomst in Bolivia een zware beproeving te worden.

In het slot kunnen de deelnemers hoge temperaturen verwachten in de Argentijnse zomer. De rally finisht in Cordoba.

China

Het is de tiende editie in Zuid-Amerika, waarheen de Dakar Rally uitweek omdat de veiligheid in Afrika niet langer gegarandeerd kon worden. De organisatie geeft te kennen dat er ook naar andere delen van de wereld wordt gekeken om op termijn naar uit te wijken, waaronder China, het Midden-Oosten en een ander deel van Afrika.

Coma sluit een terugkeer van de oorspronkelijke route naar de Senegalese hoofdstad momenteel uit. "De veiligheidssituatie is in een aantal landen verbeterd zoals in Marokko, een deel van Algerije en Senegal maar het is nog niet voldoende om een race met de omvang van de Dakar Rally te organiseren", zei hij daarover.

In totaal staan er 515 deelnemers aan de start onder wie 26 Nederlanders. Alleen Frankrijk en Argentinië leveren meer deelnemers

De Dakar Rally van 2018 start op 6 januari en finisht op 20 januari in het Argentijnse Cordoba.