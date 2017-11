IOC neemt twee Russische dopingzondaars medaille Sochi af

Het gaat om de 32-jarige Aleksandr Tretiakov (goud in Sochi) en de 25-jarige Elena Nikitina (brons). Ook de resultaten van Mariia Orlova (29) en Olga Potylitsyna (28) die in Sochi geen medaille veroverden, worden geschrapt. De vier zijn geschorst voor alle toekomstige Winterspelen.

Een disciplinaire commissie van de IOC onder leiding van Denis Oswald onderzoekt alle Russische urine- en bloedmonsters van de Spelen van bijna vier jaar geleden. De komende weken wordt meer nieuws vanuit de commissie verwacht, meldt het IOC.

Eerder deze maand werden de resultaten van zes Russische langlaufers al geschrapt wegens het overtreden van de dopingreglementen. Maxim Vylegzhanin veroverde driemaal zilver in Sochi, Aleksander Legkov won goud in de cross country en zilver op de landenwedstrijd.

De andere vier langlaufers veroverden geen medaille in Sochi, maar zijn ook levenslang geschorst voor de Olympische Spelen. Legkov beweert onschuldig te zijn en is tegen zijn straf in beroep gegaan.

Medaillespiegel

Bij de Spelen in Sochi was er sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk. In het dopinglab werden dopingstalen verwisseld met 'schone' testen die ruim voor de Spelen werden afgenomen bij de Russische deelnemers.

Bij het toernooi in eigen land sloot Rusland het medailleklassement af op de eerste plaats. De Russen veroverden 33 medailles, waarvan dertien gouden.

Het IOC besluit op 5 december over deelname van Rusland aan de Winterspelen van februari 2018 in Pyeongchang. Het uitvoerend comité zal een oordeel vellen op basis van een onderzoek dat geleid wordt door Samuel Schmid, een voormalig president van Zwitserland.