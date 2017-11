Olympisch turnkampioene Douglas zegt misbruikt te zijn door teamarts

Onlangs klaagden Aly Raisman en McKayla Maroney, die met Douglas goud wonnen met het Amerikaanse bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen, de arts al aan. Ruim zestig vrouwen meldden zich de afgelopen maanden bij de politie om Nassar te beschuldigen van seksueel misbruik.

De 54-jarige Amerikaan zit sinds vorig jaar vast op verdenking van misbruik en bezit van kinderporno. Na een dienstverband van dertig jaar werd hij in 2015 ontslagen door de Amerikaanse turnbond.

De 21-jarige Douglas kreeg vorige week nog kritiek te verduren nadat ze op Twitter had geschreven dat het de verantwoordelijkheid van vrouwen is seksueel intimidatie te voorkomen, bijvoorbeeld door gepaste kleding te dragen. Daarmee zouden verkeerde mensen alleen maar worden verleid, was haar stelling.

Ze bood nu in een bericht op Instagram haar verontschuldigingen aan voor die opmerkingen en voegde er direct aan toe dat ook zij was misbruikt door de teamarts.

Pijnlijk

"We hebben jarenlang gezwegen over heel pijnlijke ervaringen", schreef ze. "Ik steun mijn teamgenotes die de moed hadden om naar voren te stappen en te vertellen wat er gebeurd is."

"Ik begrijp dat jullie niet weten met welke problemen ik gekampt heb. Maar ik vind het belangrijk dat iedereen weet wat ik heb moeten doorstaan. "

"Alstublieft, vergeef me dat ik niet eerder mijn verantwoordelijkheid heb genomen in deze situatie. Ik heb hiervan geleerd en wil in de toekomst sterker zijn", aldus Douglas.

Nassar moet op 4 december voorkomen in de rechtszaal. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd.