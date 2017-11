Boston Celtics verlengt zegereeks door 47 punten van Kyrie Irving

Irving, die afgelopen zomer overkwam van Cleveland Cavaliers, was niet voor het eerst dit seizoen de uitblinker bij de Celtics. De point guard maakte in de nacht van maandag op dinsdag liefst 47 punten en had daar maar 22 schoten voor nodig.

Irving maakte in de laatste dertien minuten van de wedstrijd in zijn eentje meer punten dan alle Mavericks samen (zeventien tegen twaalf) en besliste het duel met tien punten in de verlenging.

Het was al de derde wedstrijd op rij dat de Celtics terugkwamen van een achterstand van minimaal tien punten om een overwinning te boeken.

"Ik voel niet echt druk als het spannend wordt aan het einde van een wedstrijd", reageerde Irving, die met een masker speelde vanwege breukjes in zijn gezicht. "Het is alsof je in het park speelt en de stand gelijk is; dan wordt het pas echt leuk."

Clubrecord

De Celtics begonnen het seizoen met twee nederlagen op rij, maar hebben sindsdien niet meer verloren.

De ploeg van coach Brad Stevens is nog drie zeges verwijderd van het clubrecord van negentien zeges op rij, dat in het seizoen 2008/2009 werd neergezet, een seizoen na de laatste NBA-titel van de zeventienvoudig kampioen.

Het NBA-record staat op naam van Los Angeles Lakers, dat in het seizoen 1971/1972 liefst 33 duels op rij won.