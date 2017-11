Skateboard Federatie treedt met oog op Spelen toe tot NOC*NSF

De leden van NOC*NSF stemden maandag tijdens de algemene vergadering van de sportkoepel in met de komst van de bond. Twee disciplines van het skateboarden verkregen in 2016 de olympische status: street en park.

"Er is sinds 2004 contact geweest over mogelijke aansluiting. De Skateboard Federatie heeft een lang traject doorlopen en voldoet inmiddels aan de eisen. We heten ze van harte welkom", zei voorzitter André Bolhuis van NOC*NSF. Hij ontving uit handen van SFN-penningmeester Bram Waterman een skateboard.

Zoals de reglementen voorschrijven krijgt de SFN eerst de status van aspirantlid, zonder stemrecht. Dat kan na twee jaar worden omgezet in een lidmaatschap.

Bolhuis

Bolhuis maakte maandag ook bekend in de race te zijn om vicevoorzitter te worden van het Europees olympisch comité EOC. De leden van het EOC (voluit European Olympic Committees) stemmen vrijdag in Zagreb tijdens de jaarvergadering.

Bolhuis neemt het in de verkiezing op tegen de Deen Niels Nygaard, een voormalig langeafstandsloper die al sinds 2013 deel uitmaakt van het bestuur van de Europese bond.

Bolhuis zou de eerste Nederlander in het EOC-bestuur worden sinds Erica Terpstra, die tot 2001 een algemene bestuursfunctie vervulde bij het EOC. Zij deed een vergeefse poging vicevoorzitter te worden.

Benaderd

Bolhuis vertelde eerder al benaderd te zijn voor een bestuursfunctie. "Ik heb het altijd een beetje afgehouden, maar in september werd ik gebeld door de zittende voorzitter met nogmaals het verzoek me kandidaat te stellen voor deze functie. In overleg met het bestuur van NOC*NSF heb ik het gedaan."

In het EOC zijn de nationale olympische comité's van vijftig Europese landen vertegenwoordigd. De organisatie is onder meer verantwoordelijk voor de Europese Spelen en het Europees Jeugd Olympisch Festival.

Bolhuis acht zichzelf kansrijk. "Ook al omdat ik kandidaat ben op voorspraak van de zittende voorzitter. We gaan kijken of we weer een Nederlandse vertegenwoordiger in het EOC kunnen krijgen. Er zijn twee kandidaten, dan heb je 50 procent kans dus."