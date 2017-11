Hockeysters met zestiende zege op rij groepswinnaar in World League

Voor Nederland was het al de zestiende overwinning op rij. De zegereeks van de nummer één van de wereld begon na de 1-0 nederlaag in een oefenwedstrijd van eind juli tegen België, kort voor het EK in eigen land.

Margot van Geffen opende tegen Zuid-Korea aan het einde van het tweede kwart de score met een tip-in uit een strafcorner van Caia van Maasakker.

Dankzij het vierde doelpunt dit toernooi van Maartje Krekelaar en een rake strafcorner van Van Maasakker liepen de hockeysters uit naar een soepele zege.

Oranje versloeg Zuid-Korea in juni tijdens de halvefinaleronde van de Hockey World League (HWL) in Brussel nog met liefst 9-0. Een dergelijke monsterscore zat er nu niet in. Krachten sparen voor het vervolg van het toernooi leek belangrijker voor Oranje.

Kwartfinale

Als nummer één van groep A stuit de ploeg van bondscoach Alyson Annan woensdag of donderdag in de kwartfinales op de nummer vier van groep B. Dat wordt Engeland of China. Duitsland en Argentinië strijden in die poule om de eerste plaats.

Alle ploegen in de groepsfase van de Hockey World League gaan door naar de kwartfinales. De eindstand in de poule bepaalt welke ploeg de tegenstander wordt in die wedstrijd.

In 2013 was Oranje de eerste winnaar van de Hockey World League. Twee jaar geleden eindigden de Nederlandse vrouwen op de vijfde plek in Rosario, waar de winst naar gastland Argentinië ging.