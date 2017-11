Steenhuis, Savelkouls en Meyer pakken goud bij Grand Prix Den Haag

Zaterdag was er al goud voor Juul Franssen (tot 63 kilogram) en Kim Pollng (tot 70 kilogram). Steenhuis versloeg in de klasse tot 78 kilogram haar landgenote Marhinde Verkerk in de finale. De beslissing viel pas na zo'n 2.30 minuut in de golden score, toen de vermoeidheid duidelijk een rol speelde.

Verkerk werd door de scheidsrechters bestraft toen ze niet voor het eerst zonder echte aanval op de tatami ging liggen en dat leverde Steenhuis de hoofdprijs op. De 25-jarige Steenhuis werd eerder dit jaar bij de WK in Boedapest al vroeg uitgeschakeld. Verkerk (31), de wereldkampioene van 2009, greep in de Hongaarse hoofdstad net naast de medailles.

Nederland pakte ook nog brons in de klasse tot 78 kilogram. Karen Stevenson was in een van de twee troostfinales op ippon te sterk voor de Duitse Anna Maria Wagner.

Savelkouls was in Den Haag de beste bij de zwaargewichten (boven 78 kilogram). Ze nam haar Litouwse opponente Sandra Jablonskyte in de finale in een houdgreep en liet niet meer los. De 25-jarige Savelkouls won onlangs ook al de prestigieuze Grand Slam van Abu Dhabi. Bij de WK in de open klasse in Marrakech greep Savelkouls vorige week net naast brons.

Korrel

Meyer (boven de 100 kilogram) was dit weekend de enige man die goud pakte bij de GP Den Haag, dat behoort tot de vijftien belangrijkste judotoernooien ter wereld. De 26-jarige Brabander versloeg zondag in een spannende finale de Pool Maciej Sarnacki met een waza-ari.

In de klasse tot 100 kilogram was er brons voor zowel Michael Korrel als Jelle Snippe. De 23-jarige Korrel versloeg zijn landgenoot Ferdinand Ansah en de pas 19-jarige Snippe was te sterk voor Ivam Remarenco uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook Jesper Smink werd derde. Hij won in de klasse tot 90 kilogram een troostfinale op ippon van de Duitser Eduard Trippel.

Eerste editie

De GP Den Haag werd dit jaar voor het eerst gehouden. Tot en met 2011 had Nederland een Grand Prix in Amsterdam, die moest stoppen omdat het financieel niet meer mogelijk was.

Het contract voor de GP Den Haag loopt in ieder geval nog drie jaar door. De Zuid-Hollandse hoofdstad mocht ook al eens de EK organiseren (1996).