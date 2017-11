Van Gerwen overklast Taylor en stuit op Wright in finale Grand Slam of Darts

Van Gerwen en Taylor waren in de openingsfase zeer aan elkaar gewaagd, maar nadat de geboren Boxtelaar bij 3-3 zijn eeuwige rivaal voor het eerst wist te breken, liep hij ook gelijk uit naar een 9-5 voorsprong.

Van Gerwen gaf Taylor geen kans om te herstellen van die klap en trapte het gaspedaal zelfs nog wat steviger in om uiteindelijk uit te komen op een gemiddelde van 106,87 punten per drie pijlen en Taylor in zijn een-na-laatste toernooi als profdarter nog met een flinke nederlaag naar huis te sturen.

Van Gerwen neemt het in de finale op tegen de Schot Peter Wright, die eerder op zondag in een thriller met 16-15 te sterk was voor zijn landgenoot Gary Anderson.

Wright keek de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan en leek geen aanspraak meer te kunnen maken op de zege toen het 14-8 werd voor Anderson. De mondiale nummer drie rechtte echter de rug en forceerde een beslissende leg, die hij en passant ook nog eens naar zich toe wist te trekken.

Nederlanders

Van Gerwen is net als in de voorgaande vier edities de Nederlander die het 't verst wist te schoppen op de Grand Slam of Darts.

Raymond van Barneveld, Berry van Peer (beiden achtste finales), Danny Noppert en Jeffrey de Zwaan (beiden groepsfase) vonden hun Waterloo al in een eerder stadium in Wolverhampton.

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen twee jaar op zijn naam door in de finale Taylor (2015) en James Wade (2016) opzij te zetten.

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien voor het WK en kent een prijzenpot van ongeveer een half miljoen euro. Voor de winnaar ligt een premie klaar van bijna 125.000 euro.