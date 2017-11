Van Gerwen klopt Wright en wint voor derde keer op rij Grand Slam of Darts

Van Gerwen had eerder op de dag al indruk gemaakt door in de halve finale met 16-8 af te rekenen met zijn grote rivaal Phil Taylor. Wright behaalde de eindstrijd door in een thriller met 16-15 van zijn landgenoot Gary Anderson te winnen.

De finalisten hielden elkaar in de Civic Hall lange tijd in een wurggreep. Tot 10-10 lukte het geen van beide spelers om een voorsprong van meer dan één leg te nemen.

Van Gerwen bleek uiteindelijk toch beter met de spanning om te kunnen gaan en liep dankzij een dubbele break uit naar 13-10. Hij liet 'Snakebite', die voor het eerst in de finale stond van de Grand Slam of Darts, daarna niet meer terug in de wedstrijd komen en maakte het karwei af door dubbel 16 uit te gooien.

Voor de 28-jarige Van Gerwen is het al zijn 26e gewonnen major. Zijn zege in Wolverhampton levert hem een premie op van bijna 125.000 euro.

Taylor

Van Gerwen bleek bij de elfde editie van de Grand Slam of Darts ruim een week lang onverslaanbaar. 'Mighty Mike' won zijn drie groepsduels en rekende in de knock-outfase af met achtereenvolgens Steve Lennon (10-3), Rob Cross (16-13) en Taylor (16-8).

Zijn partij tegen Taylor beloofde spannend te worden, maar nadat de geboren Boxtelaar bij 3-3 de Engelsman voor het eerst wist te breken, liep hij ook gelijk uit naar een 9-5 voorsprong.

Van Gerwen gaf Taylor geen kans om te herstellen van die klap en trapte het gaspedaal zelfs nog wat steviger in om uiteindelijk uit te komen op een gemiddelde van 106,87 punten per drie pijlen en Taylor in zijn een-na-laatste toernooi als profdarter nog met een flinke nederlaag naar huis te sturen.

Nederlanders

Van Gerwen was net als in de voorgaande vier edities de Nederlander die het 't verst wist te schoppen op de Grand Slam of Darts.

Raymond van Barneveld, Berry van Peer (beiden achtste finales), Danny Noppert en Jeffrey de Zwaan (beiden groepsfase) vonden hun Waterloo al in een eerder stadium in Wolverhampton.

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen twee jaar op zijn naam door in de finale Taylor (2015) en James Wade (2016) opzij te zetten.

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien in aanloop naar het WK. Het belangrijkste toernooi van het jaar gaat van start op 14 december en eindigt met de finale op 1 januari 2018.