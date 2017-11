Luiten kijkt na 44e plaats in Dubai ontevreden terug op zijn seizoen

Luiten legde de laatste ronde af in zeventig slagen, twee onder par. Met een totaal van 284 slagen (-4) eindigt hij als 44e plaats in Dubai.

De 31-jarige Luiten schreef vijf birdies op zijn kaart, maar noteerde ook drie bogeys. De Rotterdammer maakte het hele toernooi in Dubai te veel fouten om aanspraak te maken op een hoge eindklassering. Hij eindigt dit jaar zonder overwinning op de Europese Tour. In de Spaanse Valderrama Masters kwam hij het dichtst in de buurt met de tweede plaats.

"Het seizoen zit er op en ik kan natuurlijk onmogelijk met een tevreden gevoel terugkijken. Ik had gehoopt de goede lijn van 2016 door te trekken, maar dat is niet gelukt", baalde Luiten op zijn eigen site.

"Ik raak de komende twee weken zeker geen club aan, ik heb tijd nodig om me op te laden voor het volgende seizoen. Ik zal de komende weken veel fysiek trainen en in overleg met mijn team gaan kijken of ik dingen ga veranderen en wat dan het beste is. Mijn eerstvolgende toernooi is in Abu Dhabi half januari."

Rahm

Succes was er in Dubai voor de Spanjaard Jon Rahm en de Engelsman Tommy Fleetwood. De 23-jarige Rahm won het toernooi. Door een slotronde van 67 slagen (-5) kwam hij uit op een totaal van 269 (-19), waarmee hij de Ier Shane Lowry en de Thai Kiradech Aphibarnrat één slag voorbleef.

Fleetwood werd gedeeld 21e en dat was genoeg om zijn concurrenten Justin Rose en Sergio Garcia (beiden gedeeld vierde) voor te blijven in de strijd om de eindzege van de European Tour. De Engelsman krijgt een bonus van 1,25 miljoen dollar (1,06 miljoen euro) voor de winst in de 'Race to Dubai'.

Rahm verdiende 1.175.000 euro met zijn overwinning bij het slottoernooi in Dubai.