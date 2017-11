Alonso test zondag in Bahrein voor het eerst voor 24 uur van Le Mans

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil dolgraag een keer meedoen aan de beroemde race over het Franse circuit. Alonso stapt in Bahrein in een auto van Toyota.

De 36-jarige Spanjaard bezocht begin deze maand al een fabriek van Toyota in Keulen. Hij liet zich daar onder meer een op maat gemaakt stoeltje aanmeten en testte ook al in de simulator.

"We bieden Fernando graag de kans om in onze hybride LMP1-auto te rijden'', zei teambaas Hisatake Murata. "We zijn heel benieuwd naar zijn feedback.''

Alonso, in de Formule 1 coureur van het geplaagde McLaren, sloeg dit jaar de Grand Prix van Monaco over om de Indy 500 te rijden. Hij wil ook de 24 Uur van Le Mans gaan rijden. Als voorbereiding daarop overweegt Alonso in januari eerst mee te doen aan de 24 uur van Daytona.

Volgende week staat in Abu Dhabi de laatste race van dit seizoen in de Formule 1 op het programma.