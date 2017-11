Polling verslaat Van Dijke in judofinale Den Haag, ook goud Franssen

De gedroomde finale tussen Polling en Van Dijke was redelijk eenzijdig. De 26-jarige Polling won de partij van haar vier jaar jongere landgenoot met drie waza-ari's.

Polling, die haar eerste internationale toptoernooi in Nederland judode sinds 2011, gebruikte het jaar na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen in Rio de Janeiro om haar pabostudie af te ronden. De drievoudig Europees kampioene werd daarnaast geopereerd aan haar elleboog en meniscus en is nu dus weer op de weg terug.

Tot de Spelen was Polling jarenlang de beste was in haar klasse, al bleef een wereldtitel uit. Met regerend Europees kampioene Van Dijke lijkt Nederland nu een tweede topper in huis te hebbben, al moest ze bij de finale in Den Haag haar meerdere erkenning in haar landgenote.

De 26-jarige Polling klopte in aanloop naar de eindstrijd de Russische Taisia Kireeva met een houdgreep en ontdeed zich daarna met een waza-ari van Duitse Miriam Butkereit uit Duitsland. Van Dijke was in de halve eindstrijd te sterk voor Laura Vargas Koch. Ze legde de Duitse op haar rug.

Franssen

De 27-jarige Franssen won in de klasse tot 63 kilogram in aanloop naar de finale met vijf waza-ari's van haar Belgische opponente Sandrine Billiet en versloeg vervolgens de Canadese Stefanie Tremblay op ippon.

In haar halve finale stond Franssen in een Nederlandse onderonsje tegenover Sanne Vermeer. Met een waza-ari verzekerde ze zich van een plekje in de finale en in die spannende eindstrijd versloeg ze de Britse Alice Schlesinger met een golden score.

Begin dit jaar besliste de JBN dat Franssen geen internationale toernooien meer mocht judoën omdat zij geen gehoor gaf aan de oproep van de bond om op Papendal te trainen.

Franssen spande daarop een rechtszaak aan en werd in mei in het gelijk gesteld door de rechter. Daardoor mocht ze weer in haar woonplaats Rotterdam gaan trainen en kreeg ze bovendien haar A-status van NOC*NSF terug.

Eind september kondigde Franssen al aan dat ze haar rentree wilde maken bij de prestigieuze Grand Prix in eigen land. Voor het conflict was ze de nummer vier van de wereld.