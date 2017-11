Judoka Franssen bij langverwachte rentree naar finale in Den Haag

De 27-jarige Franssen won in de klasse tot 63 kilogram met vijf waza-ari's van haar Belgische opponente Sandrine Billiet en versloeg vervolgens de Canadese Stefanie Tremblay op ippon.

In haar halve finale stond Franssen in een Nederlandse onderonsje tegenover Sanne Vermeer. Met een waza-ari verzekerde ze zich van een plekje in de finale in de Sportcampus Zuiderpark.

Begin dit jaar besliste de JBN dat Franssen geen internationale toernooien meer mocht judoën omdat zij geen gehoor gaf aan de oproep van de bond om op Papendal te trainen.

Franssen spande daarop een rechtszaak aan en werd in mei in het gelijk gesteld door de rechter. Daardoor mocht ze weer in haar woonplaats Rotterdam gaan trainen en kreeg ze bovendien haar A-status van NOC*NSF terug.

Eind september kondigde Franssen al aan dat ze haar rentree wilde maken bij de prestigieuze Grand Prix in eigen land. Voor het conflict was ze de nummer vier van de wereld.

Polling

De finale van de klasse tot 70 kilogram wordt een Nederlands onderonsje. Die gaat namelijk tussen Polling en van Dijke.

De 26-jarige Polling klopte de Russische Taisia Kireeva met een houdgreep en ontdeed zich daarna met een waza-ari van Duitse Miriam Butkereit uit Duitsland.

Van Dijke was in de halve eindstrijd te sterk voor Laura Vargas Koch. Ze legde de Duitse op haar rug.