Hockeysters verslaan ook Verenigde Staten in groepsfase World League Final

De volledige productie in Auckland werd verzorgd door Maartje Krekelaar. Vrijdag had Oranje ook de openingspartij tegen gastland Nieuw-Zeeland al gewonnen (4-0).

Voor Nederland was het al de vijftiende overwinning op rij. De zegereeks van de nummer één van de wereld begon na de 1-0 nederlaag van eind juli tegen België.

Maandag speelt de Europees en wereldkampioen de derde en laatste wedstrijd in groep A. Daarin is Zuid-Korea, dat zaterdag met 1-2 van Nieuw-Zeeland won, de tegenstander voor de koploper. Oranje leidt met zes punten, voor de Koreanen (vier), de VS (één) en het gastland (nul).

Alle vier de landen uit de poule gaan door naar kwartfinales, maar aan de hand van de eindstand wordt bepaald wie de tegenstander is bij de laatste acht.

Krekelaar

Vlak na het begin van het tweede kwart kwam Oranje op voorsprong. Krekelaar, vrijdag ook al trefzeker tegen Nieuw-Zeeland, werkte de bal in het Amerikaanse doel na een scrimmage.

In het derde kwart bepaalde diezelfde Krekelaar de eindstand op 0-2. De speelster van Den Bosch sloeg raak met de backhand en maakte zo haar derde doelpunt van het toernooi. De matchwinner moest even later het veld verlaten nadat ze de bal hard op haar borst kreeg, maar ze kon de wedstrijd gewoon weer hervatten.

Met nog acht minuten op de klok leek Frederique Matla het slotakkoord te verzorgen in Auckland. De 20-jarige aanvalster van Den Bosch sloeg raak, maar de videoscheidsrechter stelde vast dat ze de bal met de voet geraakt had en dus werd de derde Nederlandse goal afgekeurd.

Maria Verschoor mocht in de tweede helft haar eerste minuten maken van bondscoach Annan. Zij werd op het allerlaatste moment ingevlogen als vervangster van Lisanne de Lange, die afhaakte vanwege een mogelijke hartafwijking.

Twee jaar geleden eindigden de Nederlandse vrouwen op de vijfde plek in Rosario, waar de winst naar gastland Argentinië ging. In 2013 was Oranje de eerste winnaar van de Hockey World League.