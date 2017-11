Van Barneveld heeft spijt van opmerking over beëindigen loopbaan

"Het was dom om over stoppen te beginnen", erkent Van Barneveld vrijdag in gesprek met het AD. "Ik vraag me weleens af waarom er na verloren wedstrijden interviews gegeven moeten worden."

Van Barneveld deed op het voorlaatste toernooi van het jaar in Wolverhampton de dartswereld opschudden door voor de camera van RTL7 te zeggen dat het misschien beter was om net als Phil Taylor over pakweg twee maanden een stapje terug te doen.

Aanleiding voor die uitspraak was de slotfase van zijn partij tegen Cross, die op uiterst overtuigende wijze de laatste drie legs wist te pakken en daarmee Van Barneveld met 10-7 kansloos liet.

"Probeer maar eens week in, week uit op je klote te krijgen. Elke keer klim ik een trap op, maar lazer ik er ook weer vanaf. Uitgeschakeld worden bij de laatste zestien, dat is gewoon te vroeg", is de vijfvoudig wereldkampioen een dag later nog steeds niet over de teleurstelling heen.

"Ik doe er alles aan, maar elke week krijg ik weer die klap. Natuurlijk, Cross speelde perfect en is the new kid on the block. Ik wist dat het zwaar zou worden. Maar als je dan tijdens de wedstrijd beseft dat het niet gaat lukken, dat is frustrerend – zeker als je zo slecht tegen je verlies kan als ik. Je wordt er wel eens moedeloos van."