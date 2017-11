Badmintonwereld rouwt om overlijden Erik Meijs (26)

Voorzitter Roland Maywald van 1. BC Beuel uit Bonn laat op de website van de Duitse badmintonclub weten dat het verdriet groot is om de overleden aanvoerder. "Dit is heftig en komt hard aan. Het is ook zo erg omdat Erik samen met zijn vriendin in februari een kind zou krijgen."

De club wil nu een hulpfonds oprichten om de zwangere Birgit Overzier te steunen. Zij nam voor Duitsland als badmintonster deel aan de Olympische Spelen in 2008, 2012 en 2016.

De 26-jarige Meijs stond in de buurt van Ratingen op de A3 in de file toen een vrachtwagen hard op hem inreed. De badmintonner moest door brandweermannen uit zijn zwaar gehavende auto worden gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis worden vervoerd. Daar overleed hij.

Meijs kwam sinds 2013 uit voor Beuel en groeide uit tot een vaste waarde in de Bundesliga. "Erik was een optimistische jonge man en bij teamgenoten en aanhang zeer geliefd. Hij had een positieve uitstraling'', aldus voorzitter Maywald.

Geschokt

Dergelijke bewoordingen koos ook technisch directeur Claus Poulsen van de Nederlandse badmintonbond. "We zijn diep geschokt. We kenden Erik als een enthousiaste speler met heel veel energie en altijd een lach. Hij speelde badminton met plezier en we hebben allemaal van hem genoten'', vertelde Poulsen aan de NOS.

De Nederlandse topspeelster Selena Piek reageerde onthutst: "Wat is het leven soms toch oneerlijk...Dag lief (oud) teamgenootje. Rust zacht mooie, vrolijke ziel die je was'', liet ze weten via social media.