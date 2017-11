IOC besluit op 5 december over Russische deelname Winterspelen

Het uitvoerend comité zal op 5 december eerst de hele dag bijeenkomen in Lausanne om tot een besluit te komen, meldt het IOC vrijdag.

De beslissing zal vooral afhangen van twee door de IOC ingestelde onderzoeken naar dopinggebruik in Rusland, een onder leiding van de voormalig president van Zwitserland Samuel Schmid en een onder leiding van het Zwitserse IOC-lid Denis Oswald.

Het was al duidelijk dat het IOC begin december de knoop zou doorhakken over deelname van Rusland in Pyeongchang, maar de precieze datum en tijd waren nog niet eerder gecommuniceerd.

Rapport

De Russen liggen onder vuur sinds de publicatie van een rapport van het mondiale antidopingbureau WADA in 2015 waaruit bleek dat er sprake was van een door de staat gestuurd dopingsysteem in Rusland. Rusland heeft altijd ontkend dat zo'n systeem bestaan heeft.

Het IOC liet de Russische sporters vorig jaar zomer toe bij de Olympische Zomerspelen van Rio de Janeiro, maar de druk op het comité werd donderdag weer wat opgevoerd. Het WADA besloot namelijk dat de Russische antidopingautoriteit RUSADA geschorst blijft.

Vicepremier Vitaly Mutko benadrukte in een reactie tegen Russische media dat het besluit van het WADA "absoluut geen gevolgen zal hebben" voor Russische deelname in Pyeongchang. "Want het IOC voert zijn eigen onderzoeken uit."