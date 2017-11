Rus bereikt in Taipei voor het eerst halve finales WTA-toernooi

Rus versloeg in de Taiwanese hoofdstad Lizette Cabrera in minder dan een uur. Ze stond de Australische slechts één game toe: 6-1 en 6-0.

Daardoor bereikte de 26-jarige Monsterse voor het eerst in haar loopbaan de laatste vier bij een WTA-toernooi.

Het toernooi in Taipei maakt deel uit van de 125k-series van de WTA, wat inhoudt dat er minder punten zijn te verdienen dan bij een regulier WTA-toernooi. De winnares in de Taiwanese stad krijgt 160 punten in plaats van de gebruikelijke 280 punten.

Broady

Rus, die eerder deze week te sterk was voor de Turkse Ipek Soylu en de Russische Vitalia Diatchenko, treft zaterdag in de strijd om een plaats in de finale de Britse Naomi Broady. Eerder dit jaar was de 27-jarige Broady op het ITF-toernooi van Vancouver in twee sets de baas over de één jaar jongere Nederlandse.

De Britse is de huidige nummer 122 van de wereld, Rus staat 45 plaatsen lager. Door haar prestaties in Taiwan gaat de Nederlandse maandag in ieder geval zo'n twintig plaatsen stijgen op de wereldranglijst.