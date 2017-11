Hockeysters beginnen World League Final met zege op Nieuw-Zeeland

De ploeg van bondscoach Alyson Annan maakte al in het eerste kwart het verschil tegen het thuisland.

Kelly Jonker en Maartje Krekelaar brachten Oranje met fraaie treffers op een 2-0 voorsprong. Frederique Mata en nog een keer Jonker bepaalden de eindstand daarna op 4-0 in Auckland.

De eerste echte kans in de elfde minuut was meteen raak. Jonker sloeg de bal vanaf de rand van de cirkel met een harde backhand in de rechterhoek. Vier minuten later tikte Lidewij Welten de bal door naar Krekelaar, die oog in oog met de Nieuw-Zeelandse keepster feilloos afrondde.

Matla zorgde in de 39e minuut voor de 3-0. Ze reageerde alert op een lange pass van Caia van Maasakker. Jonker zette in de 48e minuut de stand op 4-0 door in de punt van de aanval een voorzet vanaf de zijkant in te tippen.

Zegereeks

De zege op Nieuw-Zeeland was de veertiende op rij voor Nederland. De ploeg van Annan, nummer één op de wereldranglijst, heeft alles gewonnen sinds de nederlaag van 1-0 tegen België op 29 juli van dit jaar.

Oranje speelde nog zonder Maria Verschoor. De vervangster van de op het laatste moment afgehaakte Lisanne de Lange was niet op tijd in Auckland.

Het andere duel in de poule A tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten eindigde in 1-1, waardoor Nederland direct koploper is in de poule.

Oranje treft zaterdag de Verenigde Staten in de tweede groepswedstrijd. Alle acht landen uit poules A en B gaan door naar de kwartfinales, maar door de groepsduels wordt bepaald welke landen elkaar treffen in de knockout-fase.