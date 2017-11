Van Barneveld denkt aan stoppen na verlies tegen 'serial killer' Cross

"Ik vraag me af of ik mezelf nog iedere week moet pijnigen. Valt alles nog een keer mijn kant op? Als dat niet gebeurt kan ik beter een stapje terug doen, net als Phil Taylor", zei Van Barneveld na zijn uitschakeling in Wolverhampton tegen RTL7.

Tegen de 23-jaar jongere Cross had Van Barneveld nog even het gevoel dat hij kon winnen, maar tot zijn frustratie ging het niveau van de Engelsman vervolgens omhoog.

"Ik was lekker bezig en kwam met 3-2 voor. Het voelde goed, het voelde fijn, maar daarna begon Cross buitenaards te spelen. Ik dacht: mis nou eens. Maar dat deed hij niet en dat doet pijn. Ik denk steeds vaker: wat ben ik hier nog aan het doen?"

"Misschien moet ik lekker demonstratiepartijen gaan gooien in plaats van toernooien. Dit is namelijk ook niks. Laatste zestien, laatste acht. Wat ben ik aan het doen. Of ik het allemaal rustig moet laten bezinken? Ach, dat ben ik al drie, vier jaar aan het doen."

Serial killer

De 50-jarige Van Barneveld, die in 1998 voor het eerst de officieuze wereldtitel pakte, merkt al langer dat hij qua niveau bijna niet meer mee kan met jongere spelers, onder wie Michael van Gerwen en Cross.

"Cross speelt dit jaar ongelooflijk goed. Hij is een serial killer. Een meester, die barst van het zelfvertrouwen. Ik weet niet waar ik het vandaan moet halen tegen dit soort jongens."

De volgende tegenstander van Cross is Van Gerwen. De 28-jarige Brabander, die de enige overgebleven Nederlander is in het toernooi, won donderdagavond overtuigend van de Ier Steve Lennon (10-3).