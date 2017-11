Oranje-bondscoach Meulens in gesprek met New York Yankees

De 50-jarige Meulens is de derde kandidaat waarmee gesproken is over de functie, zo melden de Yankees, die 27 keer de beste van Noord-Amerika waren. Er zullen hoogstwaarschijnlijk nog een paar kandidaten volgen.

De geboren Antilliaan kan bij de Yankees de opvolger worden van Joe Girardi, die eind vorige maand na tien jaar moest vertrekken. De 53-jarige Girardi leidde de meest succesvolle MLB-club ooit in 2009 naar de voorlopig laatste zege in de World Series.

Meulens speelde in het verleden voor de Yankees. Afgelopen seizoen combineerde hij het bondscoachschap van 'Team Kingdom of the Netherlands' met het trainen van de slagmensen van San Francisco Giants. Daar kan hij volgend jaar aan de slag als benchcoach. In dat geval wordt hij de rechterhand van manager Bruce Bochy.

Sinds 2010 maakt Meulens al deel uit van de coaching staf van de Giants, die sindsdien maar liefst drie keer de World Series wisten te winnen.

World Baseball Classic

Meulens begon in 2013 als bondscoach. Hij volgde de Amerikaan Brian Farley op en leidde Nederland meteen naar een vierde plaats in de World Baseball Classic, het officieuze WK.

Dit jaar werd Nederland opnieuw vierde. Meulens vertegenwoordigde Nederland ook als speler. Op de Olympische Spelen in Sydney van 2000 werd hij met Oranje uitgeschakeld in de groepsfase.