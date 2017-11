Badmintonner Meijs op intensive care na zwaar verkeersongeval

De 26-jarige Meijs was op weg naar een training van zijn Duitse club 1. BC Beuel uit Bonn op het moment dat het ongeval gebeurde. Hij stond in de file toen een vrachtwagen hard op hem in reed.

De Zuid-Hollander moest door brandweermannen uit zijn zwaar gehavende auto worden gehaald en is met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. "We kunnen alleen maar hopen nu", zegt de voorzitter van Beuel, die verder geen mededelingen doet.

Op de website van de club heeft FC Beuel de tekst "Blijf vechten Erik Meijs!" gezet.

Momenteel bezet Meijs de 76e plaats op de wereldranglijst. Hij is daarmee de tweede Nederlander, achter Mark Caljouw op de veertigste plaats. Met Beuel speelt hij in de Bundesliga, het hoogste niveau in Duitsland.