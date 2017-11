Badmintonner Meijs (26) overleden na zwaar verkeersongeval

De 26-jarige Meijs was donderdagmiddag op weg naar een training van zijn Duitse club 1. BC Beuel uit Bonn. Hij stond in de file toen een vrachtwagen hard op hem inreed.

In totaal waren twee vrachtwagens en vijf personenauto's bij het ongeluk betrokken. Bij het ongeval viel nog een dodelijk slachtoffer en raakte een vrouw zwaargewond. De A3 richting Oberhausen was bijna de hele dag afgesloten tussen het knooppunt Ratingen-Ost en het kruis Breitscheid.

Meijs moest door brandweermannen uit zijn zwaar gehavende auto worden gehaald en werd met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij donderdagavond.

De Zuid-Hollander is de nummer 76 van de wereldranglijst. Hij is daarmee de tweede Nederlander, achter Mark Caljouw op de veertigste plaats. Bij Beuel was hij aanvoerder en speelde hij in de Bundesliga, het hoogste niveau in Duitsland. Hij won dit jaar bovendien de toernooien Slovenian International in Slovenië en Waikato International in Nieuw-Zeeland.

Verschrikkelijk noodlot

Maximilian Schneider, de trainer van Beuel, zegt in een eerste reactie dat de hele club "in shock" is door het overlijden van Meijs. "We zijn een geweldig persoon verloren. Dit is een verschrikkelijk noodlot, vooral voor zijn vriendin Birgit en familie. Ze hebben ons diepste medeleven en sympathie", aldus Schneider.

In Nederland was Meijs actief bij het Haarlemse BC Duinwijck, waarmee hij in 2010 de landstitel en de beker won. In 2011 volgde de Europacup en maakte Meijs zijn debuut in het Nederlands team.

Twee jaar later tekende hij bij Beul. "Hij had een geweldig karakter", zegt Beuel-voorzitter Roland Maywald. "Onze gedachten zijn bij Birgit, Erik's ouders en zijn zus", zegt BC Chairman Roland Maywald.

Ook de Nederlandse badmintonbond wenst Meijs' familie "veel sterkte toe in deze moeilijke periode".