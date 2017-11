Van der Poel voldoende hersteld van knieblessure voor wereldbekercross

Bondscoach Gerben de Knegt had de wereldkampioen van 2015 al opgenomen in de selectie, maar het medische rapport moest nog worden afgewacht.

"Dat is goed nieuws", zegt Van der Poel donderdag in een verklaring van zijn ploeg Beobank-Corendon. "Na de dubbele winst in de Verenigde Staten en in Koksijde heb ik een mooie voorsprong maar Bogense missen zou een serieuze domper zijn geweest. Gelukkig is dat niet het geval."

"Dat ik drie dagen niet heb kunnen trainen, mag normaal gezien geen effect hebben op mijn niveau zondag."

De 22-jarige Van der Poel is het seizoen uitstekend begonnen met al twaalf zeges. Zo werd de Nederlander anderhalve week geleden Europees kampioen in het Tsjechische Tabor. Ook was hij de beste in de eerste drie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.