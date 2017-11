'Druk om Rusland uit te sluiten van Winterspelen wordt groter'

"Het IOC kan niet negeren dat er een geaccrediteerd Russisch dopinglaboratorium noch een geaccrediteerde Russische antidopingautoriteit is", zei het Canadese IOC-lid en voormalig WADA-voorzitter Dick Pound tegen het Duitse persbureau SID. "De druk wordt groter."

Het WADA besloot donderdag op een bijeenkomst in Seoul dat RUSADA onder verscherpt toezicht blijft, een status die de antidopingautoriteit heeft sinds de publicatie van een WADA-rapport in 2015 waaruit bleek dat er sprake was van een door de staat gestuurd dopingsysteem in Rusland.

Het is evenwel het IOC dat moet besluiten of deze uitspraak gevolgen heeft voor Russische deelname aan de Spelen van Pyeongchang volgend jaar februari. Het comité komt begin december bijeen om die knoop door te hakken.

"Het uitvoerend comité zal alles in overweging nemen wanneer het besluit over deelname van Russische atleten in Pyeongchang", zei een IOC-woordvoerder in een eerste reactie op het WADA-besluit. "Inclusief alle maatregelen om gelijke omstandigheden te verzekeren bij de Spelen."

Onderzoek

Voor de Olympische Zomerspelen van Rio de Janeiro vorig jaar zomer besloot het IOC om Rusland gewoon toe te laten.

Zeventien nationale antidopingbureaus, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, drongen er in september bij het IOC op aan dat de volledige Russische ploeg nu wel wordt uitgesloten van olympische deelname.

De Russen hebben altijd ontkend dat er een door de staat gestuurd dopingsysteem was in het land.

Vicepremier Vitaly Mutko benadrukte donderdag in Russische media dat het besluit van het WADA "absoluut geen gevolgen zal hebben" voor Russische deelname in Pyeongchang. "Want het IOC voert zijn eigen onderzoek uit."