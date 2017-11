Luiten start slecht bij lucratief slottoernooi in Dubai

De 31-jarige Luiten had 73 slagen nodig voor zijn eerste achttien holes op de Earth Course op de Jumeirah Golf Estates. Met een score van 1 boven par staat de Nederlander gedeeld 46e.

Luiten noteerde maar één birdie en twee bogeys. "36 putts, meer valt er niet te zeggen eigenlijk", baalt de geboren Bleiswijker tegen Golf.nl over de problemen met zijn putter. "Ik kreeg ze niet eens in de buurt van de hole. Het was dramatisch. Ik heb dinsdag en woensdag uren op de oefengreen gestaan, maar het heeft weinig geholpen."

Koploper Patrick Reed uit Amerika was goed voor zeven birdies, wat hem een rondje van 65 slagen (-7) opleverde.

Bij het DP World Tour Championship is de top zestig van de zogenaamde race naar Dubai uitgenodigd, ofwel de zestig golfers die dit jaar het meeste geld hebben verdiend op de Europese Tour. Luiten is de nummer 33 op deze lijst.

Bij het toernooi in Dubai is in totaal 8 miljoen dollar (zo'n 7 miljoen euro) aan prijzengeld te verdelen. De winnaar ontvangt 1.175.000 euro.

Fleetwood

De Engelsman Tommy Fleetwood, die aan de leiding gaat in de race naar Dubai, deed het donderdag net zo slecht als Luiten met een ronde van 73.

Zijn grootste concurrent Justin Rose had een veel betere eerste dag. De Engelsman staat gedeeld tweede met -6. Sergio Garcia, de Spaanse nummer drie van de Europese ranglijst, staat na achttien holes gedeeld 21e na een rondje van 70 slagen.

De winnaar van de race naar Dubai krijgt een bonus van 1,25 miljoen dollar (1,06 miljoen euro).

Race naar Dubai