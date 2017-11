De Lange toch niet in selectie hockeysters door mogelijk hartafwijking

Maria Verschoor is woensdagavond, anderhalve dag voor de start van het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland, door bondscoach Alyson Annan opgeroepen als vervanger van De Lange.

Volgens hockeybond KNHB werd twee weken geleden bij een reguliere medische keuring ontdekt dat er een kans is dat De Lange een afwijking aan haar hart heeft. Een cardioloog adviseerde vervolgens vorige week dat de speelster van Laren een extra CT-scan zou moeten ondergaan.

"Omdat wij vanzelfsprekend geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze speelsters en spelers, heeft Lisanne na aankomst in Auckland direct de geadviseerde CT-scan ondergaan", zegt Arno den Hartog, technisch directeur van de KNHB, donderdag.

"Uit deze scan blijkt helaas, en tegen onze verwachting in, dat meer aanvullend onderzoek noodzakelijk is, waarbij het tegelijkertijd nog altijd niet zeker is of er ook daadwerkelijk sprake van een probleem is. Om elke vorm van risico uit te sluiten, heeft de KNHB vervolgens besloten het zekere voor het onzekere te nemen en Lisanne terug te trekken uit de toernooiselectie van de HWL Final."

"De teamarts van het Nederlands elftal begeleidt haar nu in Auckland. Wij zijn ons ervan bewust dat dit vooral voor Lisanne heel vervelend is, maar zijn er tegelijkertijd ook van overtuigd dat we op deze manier de juiste beslissing nemen."

Nieuw-Zeeland

De 23-jarige Verschoor is gevraagd om zo snel mogelijk naar Auckland af te reizen, waar de hockeysters vrijdag om 8.00 uur Nederlandse tijd hun eerste groepswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn de andere tegenstanders in de poule.

Annan had in eerste instantie De Goede opgeroepen, maar de ervaren international liep recent bij haar club Amsterdam een rugblessure op en bleek vorige week bij een een vierlandentoernooi in Melbourne nog niet voldoende hersteld.

Selectie Oranje: Ireen van den Assem (Den Bosch), Carlien Dirkse van den Heuvel (SCHC), Margot van Geffen (Den Bosch), Kelly Jonker (Amsterdam), Marloes Keetels (Den Bosch), Josine Koning (Den Bosch), Laurien Leurink (Laren), Caia van Maasakker (SCHC), Kitty van Male (Amsterdam), Frédérique Matla (Den Bosch), Laura Nunnink (Oranje-Rood), Malou Pheninckx (SV Kampong), Julia Remmerswaal (HDM), Pien Sanders (Den Bosch), Lauren Stam (Amsterdam), Maria Verschoor (Amsterdam), Xan de Waard (SCHC), Lidewij Welten (Den Bosch).