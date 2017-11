Rusland blijft onder verscherpt toezicht door niet naleven WADA-code

Het mondiale antidopingbureau WADA heeft deze aanbeveling van de onafhankelijke adviescommissie donderdag overgenomen tijdens een bijeenkomst in Seoul.

Het Russische antidopingbureau werd geschorst na de publicatie van een WADA-rapport in 2015, waaruit bleek dat er sprake was van een door de staat gestuurd dopingsysteem. De Russen hebben deze beschuldigingen altijd tegengesproken.

Landen en sportfederaties moeten zich conformeren aan de WADA-code om deel te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.

"Maar dit zegt nog niets over deelname van de Russen aan de Spelen", zegt Nancy Park van het organisatiecomité van de Winterspelen. "Het is een zeer gevoelig onderwerp waarover wij ons op dit moment niet uitspreken. Het woord is nu aan het IOC."

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat nog altijd onderzoek doet naar de dopingpraktijken, besluit begin december of Rusland in februari mag deelnemen aan de Winterspelen.

Computerbestand

Vorige week bracht het WADA al naar buiten over nieuwe informatie te beschikken inzake het dopingschandaal. De onderzoeks- en inlichtingendienst van de organisatie ontdekte en ontrafelde een computerbestand.

De opgespoorde data was afkomstig van het antidopinglaboratorium in Moskou en besloeg een periode tussen januari 2012 en augustus 2015. De vondst werd woensdag en donderdag besproken bij de bijeenkomst in Seoul.

Rusland onderschrijft de bevindingen van het WADA niet. "Dit heeft een politieke lading", aldus Pavel Kolobkov, de minister van Sport. Volgens hem heeft zijn land juist wel aan alle voorwaarden voldaan om onder het toezicht van WADA uit te komen.

In juni van dit jaar gaf het WADA Rusland onder strikte voorwaarden nog de bevoegdheid terug om weer zelf atleten te controleren op doping. Zo moest RUSADA gaan werken onder toezicht van door het WADA aangewezen internationale experts en het Britse antidopingagentschap.