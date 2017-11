Van Barneveld verder op Grand Slam of Darts, ook derde zege Van Gerwen

Van Barneveld was al voor zijn laatste partij in groep B zeker van de achtste finales, aangezien Gerwyn Price vlak daarvoor met 5-1 had verloren van Jamie Hughes.

De Nederlander, die zijn eerste twee groepsduels met respectievelijk 5-1 en 5-4 won, maakte ook geen fout in zijn derde partij. De Ier Lennon bood in het begin nog tegenstand, maar Van Barneveld liep op 2-2 simpel uit naar de zege.

In de achtste finales neemt Van Barneveld het op tegen de Brit Rob Cross, die als tweede eindigde in poule A.

Van Gerwen

Eerder op dinsdagavond had Van Gerwen zijn derde groepswedstrijd al in winst omgezet. De Brabantse nummer één van de wereld won van de Engelsman Joe Murnan (5-2).

Van Gerwen hield tot 2-2 gelijke tred met Murnan, maar trapte daarna het gaspedaal wat steviger in en maakte het karwei alsnog eenvoudig af.

De al voor de achtste finales geplaatste Van Gerwen stelde daarmee de winst in groep A veilig. Hij zette eerder deze week ook al Ross Montgomery (5-1) en Cross (5-4) opzij.

Cross rekende dinsdag met 5-2 af met Montgomery, waardoor ook hij zich als nummer twee van de poule onder de laatste zestien schaarde in de Civic Hall van Wolverhampton.

Van Gerwen neemt het in de achtste finales op tegen de nummer twee van groep B: Lennon.

Van Gerwen was de afgelopen twee jaar de sterkste op de Grand Slam of Darts, waarbij naast 24 spelers uit het PDC-circuit ook acht spelers van de rivaliserende bond BDO zijn uitgenodigd.

Noppert

Voor Danny Noppert zit de Grand Slam of Darts er al na de groepsfase op. De Fries had in zijn laatste duel niet voldoende aan een 5-2 zege op de Welshmen Mark Webster.

Noppert moest met minimaal vier legs verschil winnen om kans te maken op een vervolg in het toernooi, maar doordat de geboren Jouster de eerste twee legs die Webster mocht beginnen niet wist te pakken, zat een dergelijke uitslag er eigenlijk geen moment in.

Noppert brak Webster bij 2-2 wel voor het eerst in de partij en stoomde vervolgens knap door naar 5-2. Hij eindigde desondanks op basis van het legsaldo als laatste in groep D. Hij was eerder deze week niet opgewassen tegen Daryl Gurney (1-5) en Darren Webster (2-5).

Gurney plaatste zich dankzij een 5-1 overwinning op die Webster als poulewinnaar voor de achtste finales. Darren Webster mocht na een gewonnen shootout tegen Mark Webster als nummer twee mee naar de knock-outfase.

Noppert bereikte vorig jaar nog wel de achtste finales van de Grand Slam of Darts. Hij verloor toen als debutant na een ware thriller van Gary Anderson (10-9).