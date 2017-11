Gepensioneerde De La Hoya (44) daagt McGregor uit voor gevecht

"Ik heb het nog steeds in me", zei De La Hoya bij een persconferentie voor het gevecht tussen Canelo Alvarez en Gennady Golovkin in Las Vegas. "Ik ben sterker dan ooit tevoren."

De La Hoya, die nog binnen de vechtsport actief is als promotor, is naar eigen zeggen al weer een tijdje aan het trainen en zint op een comeback in de ring. "Ik weet zeker dat ik McGregor binnen twee ronden kan hebben. Daar zou ik graag mijn rentree voor maken."

"Twee ronden, één gevecht", bluft 'The Golden Boy', tienvoudig wereldkampioen en olympisch kampioen van 1992. "Hierbij daag ik hem uit. Meer dan twee ronden heb ik echt niet nodig."

39-6

In december 2008 verscheen De La Hoya voor het laatst in de ring. Hij verloor toen na acht ronden van de Filipijn Manny Pacquiao in de MGM Grand Garden Arena van Las Vegas.

Dat was één van zijn in totaal zes nederlagen van de Mexicaanse Amerikaan, die een jaar eerder ook niet kon winnen van Floyd Mayweather. Hij stelt daar 39 overwinningen tegenover, waarvan dertig op knock-out. In 2014 werd hij opgenomen in de International Boxing Hall of Fame.

McGregor debuteerde eerder dit jaar als bokser. De UFC-grootheid verloor toen van de 40-jarige Mayweather, die ook al speciaal uit zijn pensioen was gekomen voor de zogenoemde 'Money Fight'.