Verhoeven weet zeker dat Ben Saddik 'kopje onder gaat' in titelgevecht

De kickboksers nemen het op zaterdag 9 december tegen elkaar op in Ahoy in Rotterdam. Verhoeven verdedigt bij de confrontatie zijn werelditel in het zwaargewicht bij profbond Glory.

"Ik heb wat recht te zetten tegen Jamal. Hij heeft mij zes jaar geleden een keer verslagen en vindt zichzelf erg tof en sterk, maar er is een erg groot verschil tussen waar hij staat en ik nu ben", zegt Verhoeven dinsdag tegen Metro.

"Hij heeft meerdere wedstrijden verloren, is een paar keer mentaal gebroken. Dat gaat hem straks weer overkomen. Ik trek hem diep het water in en dan gaat hij kopje onder. Daarna ga ik lekker kerst vieren met mijn gezin."

De 28-jarige Verhoeven werd in maart uitgedaagd door de twee jaar jongere Ben Saddik, die op dat moment net de Braziliaan Guto Inocente had verslagen. Verhoeven twijfelde niet, liep de ring in en nam de uitdaging lachend aan.

Record

Vorige maand rekende de Brabander in een prestigeduel af met kickboksdebutant Antonio 'Bigfoot' Silva. Verhoeven evenaarde met zijn vijftiende winst het recordaantal zeges van Robin van Roosmalen bij Glory.

De Nederlander zou het in 2018 opnemen tegen landgenoot Remy Bonjasky, maar dat gevecht lijkt van de baan. De 41-jarige Bonjasky liet eind oktober weten niet meer te geloven in een confrontatie door het gebrek aan een organiserende partij.

Wellicht staat er ook nog een partij tegen Badr Hari op het programma. De Nederlandse Marokkaan, die de afgelopen maanden in de cel zat, liet twee weken geleden via zijn manager weten dat hij zijn carrière als kickbokser weer wil oppakken.

In december vorig jaar won Verhoeven in het Duitse Oberhausen een prestigieus gevecht met Hari, omdat de Amsterdammer geblesseerd moest opgeven. Er zijn nog geen concrete plannen voor een rematch.