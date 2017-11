Polling heeft 'judogevoel' terug en hoopt op finale tegen Van Dijke

"Op de WK was ik fit, maar het echte judogevoel was er nog niet", vertelt Polling, die na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een pauze van een jaar inlaste. "Nu is dat anders."

De drievoudig Europees kampioene gebruikte het jaar na Rio, waar ze als favoriete voor een medaille meteen werd uitgeschakeld, om haar pabostudie af te ronden. Daarnaast werd ze geopereerd aan haar elleboog en meniscus.

De operaties haalden pijn weg, maar zorgden er ook voor dat haar rustperiode nóg langer duurde. Pollings voorbereiding op de WK, waar ze tot de derde ronde kwam, viel in het water. "Eigenlijk heb ik eind vorige maand bij de Grand Slam in Abu Dhabi pas weer judo laten zien zoals ik dat wil", vindt Polling. "Vooraf was ik zenuwachtig, omdat ik voelde dat het goed zat, maar dan moet het er wel uit komen."

"Gelukkig ging het goed. Ik was niet alleen fit, maar had ook weer het judogevoel. De lijn van Abu Dhabi wil ik in Den Haag doortrekken. Hopelijk kan ik er een paar mooie worpen uit gooien voor het Nederlandse publiek."

Foto

De 26-jarige Polling, die een groot deel van het jaar met haar Italiaanse vriend vlakbij Turijn woont en traint, kijkt uit naar de eerste editie van de Grand Prix in de Sportcampus Zuiderpark, dat behoort tot de vijftien belangrijkste evenementen in het internationale judo. Maar een toernooi in Nederland vereist wel een andere aanpak.

"Ik pak vrijdag pas het vliegtuig naar Nederland, omdat ik denk dat er best veel op me afkomt. Natuurlijk is het hartstikke leuk als mensen met me op de foto willen, maar ik moet wel mijn focus houden."

"Anders dan bij andere toernooien zal ik tussen de wedstrijden door daarom niet zomaar de hal inlopen. Pas na mijn wedstrijden kan ik misschien pas echt genieten van de ambiance. Maar ik heb er wel zin. Er zijn geen zenuwen, maar ik wil het wel laten zien in eigen land."

Concurrentie

De gedroomde eindstrijd in de klasse tot 70 kilogram lijkt een confrontatie tussen Polling en Sanne van Dijke, die in april verrassend Europees kampioen werd. "Het zou top zijn als wij tegenover elkaar staan in de finale. Zeker voor het publiek", vindt Polling.

Nadat Polling tot de Spelen jarenlang de beste was in haar klasse - al bleef een wereldtitel uit - lijkt Nederland nu met de 22-jarige Van Dijke een tweede topper te hebben. Toch rekent Polling haar landgenote nog niet tot haar allergrootste concurrenten op mondiaal gebied, zo zei ze al eerder.

De uitspraken van Polling zorgden voor opschudding. "Dat Kim mij afschildert als 'geen concurrentie', terwijl ik Europees kampioene ben, is niet terecht", reageerde Van Dijke in De Telegraaf. "Ik hoop dat ze daar in de toekomst nog achter komt."

Sensationeler

Volgens Polling is er echter geen sprake van onenigheid. "Het is allemaal wat sensationeler opgeschreven en daar baal ik van. Maar ik sta nog steeds achter wat ik gezegd heb. Op het EK ontbrak de top vijf van Europa, dus zorgde die titel er niet voor dat ik direct anders tegen Sanne aan ben gaan kijken. Maar ze is nog jong en heeft veel potentie."

"Jammer, dat er dan gezegd wordt dat ik respectloos naar haar ben. Ik ben de laatste die dat is. Tussen Sanne en mij zijn ook geen problemen. Nogmaals, het zou leuk zijn als we in de finale tegenover elkaar staan."

De Grand Prix in Den Haag begint op vrijdag en duurt tot en met zondag. De klasse van Polling en Van Dijke staat voor zaterdag op het programma. Henk Grol is door een blessure de enige Nederlandse topper die ontbreekt in het internationale veld.