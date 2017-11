Franse skiër Poisson (35) verongelukt op training

"We zijn zwaar aangeslagen door dit nieuws", zegt Michel Vion, voorzitter van de Franse skibond, in een korte verklaring. "We leven mee met de nabestaanden in deze moeilijke tijden."

Poisson vertegenwoordigde Frankrijk op de Winterspelen van 2010 en 2014. In Vancouver werd hij zevende op de afdaling, vier jaar later in Sochi werd hij op dat onderdeel zestiende en eindigde hij in de Super-G als zeventiende.

Het hoogtepunt van zijn loopbaan beleefde Poisson in 2013, toen hij brons won op het WK in het Oostenrijkse Schladming.

Poisson verongelukte in Canada op het Nakiska Station, waar hij zich voorbereidde op een reeks World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika. De Franse ploeg komt daar elk jaar jaar bijeen voor trainingen. De skibond heeft geen details bekendgemaakt over het ongeluk.

Poisson werd vorig jaar vader van een zoon.