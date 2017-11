Van Peer na zege naar laatste zestien op Grand Slam of Darts

Van Peer was maandag met 5-4 te sterk voor de Schot Cameron Menzies. Beide mannen moesten winnen om door te mogen in Wolverhampton.

De spanning was met name in de laatste negende leg merkbaar. Zowel Van Peer als Menzies liet verschillende matchdarts liggen voor de winst. Uiteindelijk trok de Brabander aan het langste eind.

Na afloop barstte Van Peer in tranen uit. Hij kampt met darteritus, een mentale blokkade waardoor hij er vaak niet in slaagt om zijn eerste pijl los te laten.

Van Peer had er maandag een stuk minder last van dan zondag in zijn partij tegen Gary Anderson, toen hij er zichtbaar door gestoord werd. "Het was een hel op het podium", zei Van Peer daar toen over.

Van Gerwen

Anderson is met drie zeges groepswinnaar en gaat met Van Peer door. Michael van Gerwen plaatste zich eerder al voor de laatste zestien. Raymond van Barneveld komt dinsdag pas weer in actie.

Bij de Grand Slam of Darts zijn naast 24 spelers uit het PDC-circuit ook acht spelers van de rivaliserende bond BDO uitgenodigd.

Alleen de nummers één en twee uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het evenement duurt tot en met zondag 19 november.